Larissa Manoela adortou de vez o life style carioca e se tornou figurinha fácil por entre as praias do Rio. E. neste sábado de forte calor na cidade não foi diferente. É que a atriz, no ar como a Isadora da novela "Além da Ilusão", da Globo, mostrou uma galeria de fotos em que aparece curtindo o pôr do sol nas redes sociais.

No registro, a estrela mostrou aparece vestindo um biquíni branco moderninho, que valorizou as curvas da atriz, de 21 anos. Sorrindo para a câmera, Larissa Manoela aproveitando o momento na natureza. "Mar doce lar", escreveu ela na legenda da postagem, que em poucos minutos já contava com diversos elogios de fãs.



"A mais linda de toda", disse uma seguidora da atriz. "A beleza de milhões, eu amo demais", comentou outra. "A mulher mais linda do Brasil, perfeita", escreveu ainda uma terceira.



Vale lembrar que, além de está no ar na novela das 18h, da Globo, Larissa também lançou na semana passada seu novo single, a música "Tenho o Poder", em parceria com MC Zaac, dando início a uma fase ainda mais madura de seu trabalho como cantora.