EslovêniaReprodução de vídeo

Publicado 19/03/2022 20:17 | Atualizado 19/03/2022 20:18

Apesar de Lucas ter se tornado o Anjo da semana, no "Big Brother Brasil 22", da Globo, Eslovênia passou a avaliar a possibilidade dos integrantes do Quarto Lollipop irem ao Paredão deste domingo. Em conversa com Eliezer e Laís, a sister, que já começa a contar os votos, observa seu grupo no foco da casa.

"A casa inteira quer ir na gente porque todo mundo sabe que a gente vai sair", analisa a modelo. Vale lembrar que Arthur Aguiar, Líder da semana já declarou que pretende indicar Laís para aberlinda. Gustavo também já está no Paredão, como foi definido na dinâmica da Prova do Líder, de quinta-feira.



Mais cedo, Eliezer defendeu que há uma possibilidade do Paredão desta semana ter apenas integrantes do Quarto Lollipop, dependendo da dinâmica que será feita no próximo domingo.



Depois uma disputa acirrada, Lucas venceu a prova e se tornou o Anjo da semana do "Big Brother Brasil 22", da Globo. O engenheiro encarou a final com Pedro Scooby, mas acabou levando a melhor. Com isso, ele terá a oportunidade de livrar um participante do Paredão que será formando no programa de domingo. Como nem tudo é só festa, Gustavo e Eliezer foram escolhidos por Lucas para o Castigo do Monstro.