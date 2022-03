Casimiro detona empresário de Luva de Pedreiro em live - reprodução de vídeo

Casimiro detona empresário de Luva de Pedreiro em livereprodução de vídeo

Publicado 23/03/2022 11:16 | Atualizado 23/03/2022 11:25

Rio - Casimiro detonou o empresário Allan Jesus, que cuida da carreira de Iran Ferreira, mais conhecido como 'Luva de Pedreiro', em uma live no Twitch. O jornalista esportivo e influenciador deixou claro que estranha o fato do digital influencer, que conta com mais de 6 milhões de seguidores no Instagram, continuar levando uma vida simples, apesar de todo o sucesso.

fotogaleria

"Quem acompanha o Luva está ligado que todo o post nos Stories ele marca o empresário. Com todo o respeito, obviamente, nunca vou saber o que esse moleque passou. Em todos os aspectos da vida. O maluco é o fenômeno, do fenômeno. Mas assim: um iphone ele tinha que estar, a casinha dele tinha que estar com um 'bagulhinho' já", começou Casemiro.

"Até pensei que ele fosse menor de idade. Também pensei que pra ele fazer essas ações, ganhar dinheiro, ele tem que ter uma empresa, receber pela empresa. Fazer um MEI (Microeemprendedor Individual). Mas com os números dele ele nem é mais MEI. O limite do MEI é ganhar 80 mil por ano. Ele tem que estar ganhando mais de R$200 mil por ano. Muito, muito. Mano, os stories dele são vistos por 3 milhões de pessoas e ele só marcou o Tigre (médico que se consultou nesta terça-feira)", avaliou.

Veja o vídeo:

O 'Luva de Pedreiro' é um dos destaques do mundo futebolístico na internet. O baiano de 20 anos ficou conhecido nas redes sociais após publicar vídeos imitando movimentos de craques como Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo. Iran, inclusive, faz sucesso com os bordões "Receba!" e "Graças a Deus Pai".