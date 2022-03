Will Smith dá tapa na cara de Chris Rock durante o Oscar 2022 - AFP

Publicado 29/03/2022 09:35

Rio - O tapa que Will Smith deu em Chris Rock durante a cerimônia do Oscar 2022 continua dando o que falar. Em entrevista a um jornal local da Filadélfia, a mãe do ator, Carolyn, de 85 anos, disse estar surpresa com a atitude do filho.

"Ele é uma pessoa muito equilibrada. Essa é a primeira vez que eu o vi 'sair' [bater em alguém]. Primeira vez em sua vida. Eu nunca o vi fazer isso", disse a mãe de Will Smith ao "Action News". Apesar de não ter comparecido à cerimônia, Carolyn contou que se arrumou para ver Will Smith na televisão. Ela também revelou que já conversou com o ator após o incidente e afirmou ter pedido para ele "descansar e tirar umas férias".

Carolyn também garantiu estar orgulhosa pelo filho ter conseguido o Oscar de melhor ator por sua atuação no filme "King Richard: Criando Campeãs". "Estou orgulhosa por ele ser ele", finalizou.

Relembre

Will Smith surpreendeu a todos ao dar um tapa em Chris Rock durante a cerimônia do Oscar 2022, na noite de domingo. O ator ficou revoltado após o humorista, que apresentava o prêmio de melhor documentário, fazer uma piada com a cabeça raspada de sua mulher, Jada Pinkett Smith, que sofre de alopecia, uma doença autoimune que provoca queda de cabelo.

O ator, então, subiu ao palco e deu um tapa em Chris Rock. Chocado, o público que estava no local e também os telespectadores não sabiam dizer se tudo fazia parte da cerimônia. Ao voltar para sua cadeira, Will ainda mandou Chris Rock parar de tocar no nome de sua mulher. Mais tarde, o ator voltou ao palco para receber o Oscar de melhor ator. A Academia emitiu uma nota no Twitter afirmando que "repudia qualquer tipo de violência". Também nas redes sociais, Will Smith pediu desculpas a Chris Rock na noite desta segunda-feira.