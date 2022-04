O cantor Ney Matogrosso em sua apresentação no palco do Tim Music Noites Cariocas - Beatriz Damy / Ag. News

Publicado 04/04/2022 10:39 | Atualizado 04/04/2022 10:47

Rio -Ney Matogrosso deu início ao retorno aos palcos cariocas, em um show realizado no Tim Music Carioca, no Morro da Urca, na Zona Sul do Rio, na madrugada deste domingo. O cantor deu continuidade à turnê 'Bloco na Rua', que foi adiada por conta do isolamento social, provocado pela pandemia.

O intérprete iniciou o espetáculo com a música que inspira o nome da turnê, "Eu Quero é Botar Meu Bloco na Rua" e, em seguida, apresentou "Jardins da Babilônia", "O Beco", "Álcool" (Bolero Filosófico), "Já sei" e "Pavão Misterioso". O público clamou pelo bis de sucessos como "Sangue Latino" e "Como 2 e 2", que foram acompanhadas pelo coro e aplausos da enorme plateia.

Entre o público presente, estiveram a jornalista Renata Ceribelli, o também jornalista Manoel Soares, acompanhado da esposa, Dinorá Rodrigues, e o ator Gabriel Leone, encarregado de interpretar o próprio Ney na nova minissérie sobre a banda Secos & Molhados, que será produzida pela Globoplay.