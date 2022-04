Para comemorar 15 milhões de seguidores no Instagram, Angelica dança "Vou de Táxi" - Reprodução

Publicado 11/04/2022 16:25

Todos estavam morrendo de saudade! Angélica movimentou as redes sociais ao reviver o maior sucesso de sua carreira, Vou de Táxi, nesta segunda-feira (11). Para comemorar seus 15 milhões de seguidores no Instagram, a artista postou um vídeo dançando com as angelicats.

"Vou de táxi. Cê sabe. Tava morrendo de saudade"! Ao lado de Mariana Nogueira, Marcella Bordallo e Juliana Silveira, antigas angelicats, a cantora enlouqueceu seus amigos, fãs e seguidores com uma coreografia da música, que foi topo das paradas no fim dos anos 80.

O vídeo foi gravado em comemoração aos 15 milhões de seguidores, marca alcançada pela esposa de Luciano Huck no Instagram. "Batemos 15 M! E vamos comemorar juntos! Eu, você e as angelicats (risos). Comemoração em forma de Challenge! Quem fizer, me marca, vou repostar tudo! #ChallengeVouDeTaxi #VouDeTaxi", escreveu na legenda.

Artistas como Ingrid Guimarães, Carolina Dieckmann e Geovanna Tominaga deixaram suas mensagens na sessão de comentários, comemorando e elogiando a performance do quarteto. "Que emoção! Tão gostoso tudo isso! Amo vocês!", disse a atriz Juliana Silveira, que participou do vídeo.