Gretchen surge com novo mega hair nas redes e recebe críticas: "está careca"Reprodução

Publicado 11/04/2022 17:00

Após mudar o cabelo para renovar o visual, Gretchen apareceu revoltada em suas redes sociais, nesta segunda-feira (11). A cantora foi criticada e atacada por seguidores ao revelar os fios loiros e fez questão de responder aos comentários maldosos.

"Eu postei uma foto do novo mega hair e aí, claro, a galera do mal tem que falar... Teve uma ou várias que falaram assim: 'ela está ficando careca'. E o que é que você tem com a minha vida?", declarou a artista, irritada.