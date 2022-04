Lilian Ribeiro conta experiência com o pai e como está sendo a recuperação dele após AVC - Reprodução

Publicado 12/04/2022 14:03 | Atualizado 12/04/2022 14:04

Rio - A apresentadora Lilian Ribeiro, de 37 anos, contou para seus seguidores no Instagram, nesta terça-feira (12), que seu pai sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) dias antes de ela passar por uma cirurgia para retirar o câncer. A jornalista da GloboNews revelou, no ano passado, durante o programa Em Pauta, que estava com um tumor na mama e em tratamento com quimioterapia.