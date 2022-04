4º Dia da Mulher Sambista reúne quase 100 artistas em dez rodas de samba formadas apenas por mulheres, neste sábado (16) - Divulgação/Michelle Beff

Publicado 15/04/2022 07:00

Rio - Pioneira e um dos maiores nomes do samba brasileiro, Dona Ivone Lara é um marco na cultura do país. Por isso mesmo, não é coincidência que o Dia da Mulher Sambista seja comemorado na data do seu aniversário, 13 de abril. Em 2022, a celebração teve um gosto diferente por ser o ano em que a cantora e compositora, falecida em 2018, completaria 100 anos de idade. Para não deixar passar em branco, a data especial será comemorada amanhã em um festival promovido pelo Movimento das Mulheres Sambistas.

O 4º Dia da Mulher Sambista acontece neste sábado, a partir das 18h, na Fundição Progresso, Centro do Rio. Com oito horas de duração, o evento reunirá diversas artistas para celebrar o centenário de Dona Ivone Lara em uma noite de muita música. Entre as atrações confirmadas estão os grupos Samba Que Elas Querem e Moça Prosa, além das cantoras Marina Iris, Nilze Carvalho e Marcelle Motta. A entrada é gratuita e inclui a programação de feiras de moda, gastronomia e artesanato.

A Dama do Samba

Nascida em 13 de abril de 1922, no Rio de Janeiro, Yvonne Lara da Costa cresceu para fazer história na música brasileira. Indo na contramão das convenções machistas da época, a carioca se tornou a primeira mulher a integrar a Ala de Compositores da escola de samba Império Serrano e, em 1965, quebrou barreiras dentro da agremiação ao assinar o samba-enredo “Os cinco bailes da história do Rio”, com Silas de Oliveira e Bacalhau.

Para Cacá Nascimento, que impressionou os jurados do 'The Voice Kids' em 2021 com sua interpretação do hino oficial da Mangueira, Dona Ivone Lara não é apenas uma figura histórica. "Ela foi resistência e é uma inspiração como compositora e cantora para todos nós, principalmente para nós mulheres", afirma a jovem, que também se apresenta no evento de amanhã. "Dona Ivone é um norte para todas nós que amamos e vivemos do samba e da música, temos que homenageá-la sempre", acrescenta Nilze Carvalho.

"Antes do termo 'empoderamento feminino' cair na boca do povo, Dona Ivone Lara já assumia esse papel sendo protagonista da sua própria história, abrindo caminhos, inspirando mulheres. Toda essa crescente feminina que vemos no cenário do samba atualmente, deve-se ao seu pioneirismo, à história de força e coragem de Dona Ivone Lara. Nada mais justo que exaltarmos essa potência memorável, eterna e rara", declara Maria Menezes.

Homenagens

Com tamanha importância para o samba, nada mais justo que tornar a joia rara da cultura brasileira no centro da celebração que acontece no dia em que se completam três anos de sua morte, por conta de um quadro de insuficiência cardiorrespiratória. Apesar de ter sido uma perda imensurável para a música, a alegria e força que expressavam as composições de Dona Ivone Lara inspiram as comemorações na quarta edição do festival do Dia da Mulher Sambista, que tem apoio da Prefeitura do Rio.

Além de ser a grande estrela do evento que reunirá quase 100 artistas em dez rodas de samba compostas apenas por mulheres, a cantora também será homenageada em outro projeto do Movimento das Mulheres Sambistas. O coletivo ainda planeja lançar um álbum composto por dez canções de Dona Ivone Lara, inclusive inéditas, reunindo artistas que não participarão do evento presencial.

Atração confirmada na festa de amanhã e uma das gestoras do grupo, Marina Iris explica a importância de honrar a memória da rainha do samba. "A celebração do Dia da Mulher Sambista no aniversário da grande Dona Ivone Lara é uma forma de atestar não só sua relevância na nossa música como também evidenciar sua importância na trajetória de cada mulher que vive do samba hoje. Este ano, a data é mais especial, e a festa, carregada de emoção e memórias, será ainda mais bonita", afirma.

SERVIÇO

4° Dia da Mulher Sambista

Dia 16 de abril, das 18h às 2h

Fundição Progresso, R. dos Arcos, 24 - Centro, Rio de Janeiro - RJ

Entrada gratuita

Programação com shows e feiras de artesanato, moda e gastronomia