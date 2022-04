Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank - Reprodução do Instagram

Publicado 17/04/2022 14:40 | Atualizado 17/04/2022 14:41

Ah, o amor! A atriz e apresentadora Giovanna Ewbank compartilhou uma sequência de fotos com o marido, Bruno Gagliasso, durante o fim de semana em família, na região serrana do Rio. Os dois posaram juntinhos, entregando muita beleza. A loira ainda aproveitou para celebrar os 40 anos do amado na legenda.

fotogaleria

"Vida no rancho com meu fazendeiro quarentão", escreveu a apresentadora. O ator completou 40 anos de idade na quarta-feira (13). Bruno e Gio reuniram a família e amigos no sítio Rancho da Montanha. Entre os convidados para a celebração da data estavam a atriz Fê Paes Leme e o produtor Leo Fuchs.

Na quarta-feira, Ewbank fez uma declaração de amor pública para Bruno Gagliasso para parabenizá-lo pelo aniverário. A atriz e apresentadora, de 35, postou diversas fotos do ator, de momentos dos dois juntos e com os filhos deles, Titi, de 8 anos, Bless, de 7, e Zyan, de 1.

"40 anos! Sempre que me perguntam sobre o Bruno e o que eu mais gosto nele, eu respondo: 'ele é o cara mais legal que eu conheço'. E se você perguntar aos amigos, irão dizer o mesmo. E não é só porque ele vive intensamente e faz questão de deixar a vida de todos mais leve e feliz. E também não é porque ele sempre olha pelo lado bom. E nem é só porque ele é o melhor pai e marido do mundo", declarou Giovanna, em um trecho da longo texto que ela compartilhou no Instagram.