Paola Carosella alfineta Maíra Cardi por fala sobre estupro alimentar - Reprodução

Paola Carosella alfineta Maíra Cardi por fala sobre estupro alimentarReprodução

Publicado 17/04/2022 13:24 | Atualizado 17/04/2022 15:32

Em entrevista que viralizou nas redes sociais, a chef Paola Carosella comentou as ideias polêmicas de Maíra Cardi sobre dietas e alimentação. Em vídeo, a esposa de Arthur Aguiar citou o termo "estupro alimentar", sendo criticada por internautas e especialistas por propagar comportamentos prejudiciais à saúde.

fotogaleria

Durante conversa no programa Papo de Segunda, no canal GNT, Paola expressou sua opinião sobre as falas de Maíra, especialmente quando ela se referiu ao ato de Arthur comer muito durante o "BBB22" como "estupro alimentar". "Tem muitos papos por aí sobre comida. E tem muita gente muito maluca. Tem a mulher do Arthur Aguiar que falou do estupro alimentar. Que mulher louca", afirmou a chef.

No programa, que foi ao ar no dia 11, Paola ainda comentou sobre a forma como a esposa do brother se relaciona com a comida. "Ela deixa todo mundo magro. Ela é uma folha de dendê, toda malhada. E o marido dela entrou no 'BBB' e não come mais a comida que ela faz toda mensurada. Eu não vi da onde veio, mas ela gravou um vídeo drástico de quando alguém te oferecia um brigadeiro, isso é um estupro alimentar. Acreditando mesmo nisso. Ela precisa de uma assessora que fale: 'Você não pode gravar essas coisas e desliga esse celular'", finalizou.