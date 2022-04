Cantora Zylus lança videoclipe do single 'Bandida nº 1' - Divulgação

Publicado 18/04/2022 20:40

Rio - Nascida e criada em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, a cantora Zylus deu mais um passo em sua carreira com o lançamento do videoclipe de "Bandida nº 1". A jovem de 28 anos é filha de camêlos e já vendeu doces em lojas antes de lançar sua carreira como artista, tendo a mistura entre diferentes estilos musicais como a marca de seu primeiro EP, intitulado "Libre".

“Bandida n°1' é uma mistura de trap com brega funk. Ficou uma música bem pop, que é um estilo artístico que me representa muito, não só na parte musical, mas na estética e na ideologia. Eu sempre vi a música como uma coisa só. Eu gosto de todos os estilos musicais e a ideia do EP veio com forte referência no álbum do Criolo, o ‘Convoque Seu Buda’, onde ele mistura vários estilos musicais, sem perder sua essência do rap. No meu álbum, eu busco ousar ainda mais, misturando diferentes estilos musicais na mesma música”, explicou a cantora.

Envolvida com a música desde criança, Zylus iniciou sua vida em cima dos palcos como dançarina com bambolês: “Eu passei um bom tempo aqui no Rio buscando formas de me inserir no mercado como atriz, mas, devido as minhas condições sociais, eu fui me distanciando disso para trabalhar e pagar aluguel. Tudo mudou quando fui convidada para passar férias no sul da Bahia, em Arraial D'ajuda. Lá, eu aprendi a dançar com bambolê e decidi ficar, pois eu tinha muita qualidade de vida. Comecei a me envolver com pessoas que trabalhavam com música nos restaurantes e percebi que eu poderia cantar e viver disso”, relembrou.

“Eu componho desde os 12 anos, tenho mais de 50 músicas inteiras guardadas, escritas e gravadas em áudios. Agora que tenho mais conhecimento do mercado, também pretendo explorar mais essa parte e seguir lançando essas composições na minha voz e na voz de outros artistas. Nos próximos lançamentos, vou trazer mais brega funk, funk 150bpm, trap, pagode, pagodão, blues e até o bom e velho baião”, adiantou a artista.