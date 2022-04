Wesley Safadão comanda bloco no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio, nesta sexta-feira - Reprodução Internet

Wesley Safadão comanda bloco no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio, nesta sexta-feiraReprodução Internet

Publicado 21/04/2022 10:59 | Atualizado 21/04/2022 11:35

Rio - Os foliões vão poder matar um pouquinho da saudade dos trios elétricos nesta sexta-feira, dia 22, com o bloco "Vai Safadão", que acontecerá no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Anfitrião da festa, o cantor Wesley Safadão receberá convidados como Bell Marques, É o Tchan e a cantora Ludmilla, a partir das 19h.

"O bloco Vai Safadão já acontece há um tempo, mas essa é a primeira vez no Rio. Estou muito ansioso porque amo fazer show no Carnaval e estamos há dois anos parados. A expectativa é grande e estou sabendo que a galera já está no esquenta. Vai ser forte a coisa lá", brinca Wesley Safadão, que já estava ansioso pela volta dos eventos presenciais, que não aconteciam há cerca de dois anos por conta da pandemia da covid-19.

“Vocês não têm ideia do quanto eu esperei por esse momento. Como tem sido bom cantar nos lugares sabendo que já estão todos imunizados e protegidos e poder voltar a ver as casas cheias. Pra gente que está em cima do palco, isso não tem preço, você olhar e ver aquele mundo de gente cantando e curtindo com você”, comemora o artista.

Uma das grandes novidades deste ano é a presença da cantora Ludmilla no bloco. Wesley conta que gosta de escolher os convidados a dedo juntamente com sua equipe. "Tudo que envolve meu nome eu gosto de participar, e quando se trata de convidados para um show, eu junto com a minha equipe levantamos alguns nomes que tem 'feat' com o evento (seja o Bloco, Sunset, Garota Vip...) e montamos a grade de cada local. Quer melhor que a Lud, o Bell e os clássicos do É o Tchan pra celebrar a vida e espalhar alegria junto comigo?", questiona.

Os shows do evento vão acontecer em dois trios elétricos, com abadás distintos de acordo com o setor. O cantor Bell Marques, um dos principais nomes do axé, promete levar toda a animação de hits que são ícones do Carnaval como “Cabelo Raspadinho”, “Diga que Valeu”, “Voa Voa” e “Não vou chorar”.

"O bloco é bem diferenciado, além dos convidados especiais que sempre estão comigo, o repertório é bem diversificado também, tem um bloco de axé, versão de clássicos, além de todos os meus sucessos e os hits do momento também. O Rio de Janeiro vai ficar pequeno", garante Safadão, que está animadíssimo para o Carnaval deste ano.

“Não só gosto do Carnaval na Avenida como também participo. Logo depois do bloco, estarei cantando pra galera em um dos camarotes”, avisa.

SERVIÇO:



Bloco Vai Safadão Rio de Janeiro 2022

Data: 22 de Abril (Sexta-Feira Feriado de Carnaval)

Horário: 19h (abertura dos portões) | 20h (início do 1º show)

Local: Parque Olímpico

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca

O comprovante de vacinação será exigido para a entrada no evento.

Ingressos: https://www.ingressocerto.com/bloco-vaisafadao-rj