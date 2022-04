Maria Rita se apresentou no palco do Camarote Favela - Reprodução do Instagram

Publicado 23/04/2022 03:24

Rio - O Camarote Favela realizou, em parceria com o DIA, mais uma noite de shows durante o primeiro dia desfiles do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí, nesta sexta-feira (22). Samba Social Clube abriu o evento, seguido de Mariah Marini e finalizado por Maria Rita.

O Samba Social Clube entrou em diversos momentos da noite para animar a galera, enquanto Mariah deu uma palinha com o grupo. Porém, o grande espetáculo da noite ficou por conta de Maria Rita, que fechou o evento com chave de ouro.

Neste sábado (23), teremos mais uma apresentação do Samba Social Clube, com Xande de Pilares finalizando o segundo dia de desfiles do Grupo Especial.

No próximo sábado (30), no Desfile das Campeãs, Leci Brandão e Renato da Rocinha dividirão o palco do Camarote Favela para encerrar com estilo o Carnaval 2022.