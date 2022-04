Durante aniversário de Ludmilla, Bárbara criou clima tenso entre os brothers - Reprodução

Publicado 26/04/2022 17:36

Clima tenso entre os brothers... Na noite desta segunda-feira (25), Ludmilla comemorou seu aniversário de 27 anos em uma festa cheia de amigos e celebridades. Entre os convidados estavam alguns dos ex-participantes do BBB22, como Gustavo Marsengo, Bárbara Heck, Larissa Tomásia e Laís Caldas.

Durante a comemoração, Bárbara brincou e deu uma alfinetada no ex-brother. "Olha quem chegou, falso", comentou ela, ao filmar um abraço entre Gustavo e Brunna Gonçalves. Em seguida, a loira deixou o namorado de Laís constrangido ao falar que ele não seguia Larissa Tomásia, ex-participante da casa de vidro, no Instagram.



"Treta! É treta em tempo real. O Gustavo não segue Larissa", afirmou Bárbara, na frente de ambos. Larissa prestou atenção no comentário e perguntou: "Ele não me segue?". O brother desviou da conversa, não respondeu e se afastou da dupla enquanto dava risadas. "É hora da roupa suja ser lavada, é agora!", insistiu a modelo.