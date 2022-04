Fernando Fernandes, presidente da Unidos de Vila Isabel, acompanha Apuração do Carnaval 2022 - Beatriz Perez/Agência O Dia

Fernando Fernandes, presidente da Unidos de Vila Isabel, acompanha Apuração do Carnaval 2022Beatriz Perez/Agência O Dia

Publicado 26/04/2022 16:12 | Atualizado 26/04/2022 16:37

Rio - O presidente Unidos de Vila Isabel, Fernando Fernandes, afirmou que a escola de Vila Isabel ou a Grande Rio serão consagradas as campeãs esse ano. As duas escolas são consideradas favoritas para a disputa do Carnaval desse ano.

"Não existe briga, vamos respeitar os jurados. O que eles avaliarem (respeito). Ás vezes uma coisa que eu não vi, o jurado tá vendo. A avaliação é criteriosa", afirmou o presidente da agremiação, que já venceu três campeonatos.



Fernandes confirmou que deixa a Vila Isabel dia 30 de maio. Outra saída já confirmada é a do carnavalesco Edson Pereira. A agremiação já está acertada com Paulo Barros, que neste carnaval estava à frente da Paraíso do Tuiuti.



Dia 30 de maio, Luís Guimarães, filho do Capitão Guimarães, patrono da escola apontado como contraventor, assumirá como o presidente da Vila Isabel. Não há outra chapa. O novo enredo será escolhido pelo futuro presidente.