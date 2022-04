Carnaval 2022 - Desfile Portela - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Carnaval 2022 - Desfile PortelaReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 26/04/2022 16:23 | Atualizado 26/04/2022 16:39

Rio - O presidente da Portela, Luiz Carlos Magalhães, afirmou que o enredo do ano que vem será o centenário da azul e branco de Oswaldo Cruz e Madureira. A agremiação foi a segunda a desfilar no último sábado, no segundo dia de desfiles do Grupo Especial, com o enredo "Igi Osé Baobá" e corre por fora para tentar o campeonato neste carnaval.

Na Sapucaí, Magalhães afirmou que a expectativa com a apuração é ótima: "Fizemos um belo desfile, foi muito bom. Tivemos algumas falhas, como todas tiveram. Mas, a escola fez um desfile competitivo e qualquer escola que fez um desfile competitivo pode ganhar", afirmou.

As eleições marcadas para maio estão indefinidas, segundo Magalhães: "Depende do resultado ( da Apuraçã). Vamos sentar com a diretoria para ver qual é o melhor nome. Vai estar todo mundo junto".

Apesar de dizer que não vai se candidatar, Luiz Carlos admitiu que a sucessão está em aberto e que até ele pode se reeleger.

"De repente até eu. Mas, não vou. Vai depender do resultado. Já presidi em dois exercícios, já fui campeão, já briguei com a minha mulher, quase separei, agora chega. Agora é com eles", brincou.