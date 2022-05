Maria Flor celebrou a vida do filho com fotos intimistas - Reprodução

Publicado 02/05/2022 17:19 | Atualizado 02/05/2022 17:22

A atriz Maria Flor celebrou 3 meses do nascimento de seu filho Vicente, nesta segunda-feira (2). No Instagram, a artista compartilhou uma sequência de fotos inéditas e intimistas para comemorar a vida de seu bebê, fruto do casamento com o ator Emanuel Aragão.

Com imagens em preto e branco, segurando Vicente no colo, Maria comentou sobre sua experiência com a amamentação. "Nossas manhãs. Amamentar é dedicação e amor. Muitas vezes é difícil e duro, mas uma experiência tão bonita", escreveu ela.

A atriz também deixou um recado de agradecimento e carinho ao marido. "Viva Vicente! As fotos são do pai. Obrigada por dividir as delícias e durezas dessa vida inteira meu amor", declarou.



O casal, que está junto desde 2014, descobriu a gravidez quando Maria já tinha começado a gravar a novela Um lugar ao Sol, da Rede Globo. A atriz, então, precisou ser substituída por Renata Gaspar no papel de Stephany. Apesar de Vicente ser o primeiro filho do casal, Emanuel já é pai de Martim, de um relacionamento anterior.