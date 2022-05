Rihanna está grávida do primeiro filho com A$AP Rocky - Diggzy/Shutterstock

A cantora Rihanna mexeu com o coração dos fãs, nesta quinta-feira (5), após estrelar o novo clipe de A$AP Rocky, seu namorado. O rapper lançou a música "D.M.B" e revelou o vídeo da canção, que conta com a participação de Riri, ainda sem o barrigão da gravidez.

No videoclipe, A$AP, que se apresentou no Lollapalooza, em São Paulo, protagoniza diversos momentos românticos ao lado da namorada. Em uma ambientação inspirada nos anos 90, o clipe mostra a futura mamãe se casando com o rapper, vestindo um elegante véu vermelho. No videoclipe, A$AP, que se apresentou no Lollapalooza, em São Paulo, protagoniza diversos momentos românticos ao lado da namorada. Em uma ambientação inspirada nos anos 90, o clipe mostra a futura mamãe se casando com o rapper, vestindo um elegante véu vermelho.

Esse não é o primeiro clipe do rapper que Rihanna participa. Em 2013, quando ainda eram apenas amigos, ela estrelou o vídeo da música "Fashion Killa". O casal tem uma longa trajetória juntos, apesar de terem iniciado o namoro somente em novembro de 2020.

Enquanto estão à espera do primeiro filho, a dupla foi alvo de diversas polêmicas. A mais recente surgiu em abril, quando um rumor de que A$AP teria traído Rihanna se espalhou pelas redes sociais. No entanto, o boato foi desmentido pelos dois e pela designer Amina Muaddi, que havia sido acusada de ser amante do cantor.