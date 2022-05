Eliezer mostra resultado de retoque da harmonização facial - Reprodução

Publicado 12/05/2022 20:13

O ex-BBB Eliezer retocou sua harmonização facial, nesta quarta-feira (11), e usou as redes sociais para mostrar a transformação desde seu primeiro procedimento estético. Enquanto ainda estava na casa, a transformação do brother foi muito comentada pelos internautas e chamou atenção no Twitter.



No Instagram da médica de Eli, a dupla publicou uma série de imagens no consultório, mostrando o resultado da nova harmonização e comparando com o rosto do designer em maio de 2021, quando iniciaram o acompanhamento.



Ao ser perguntado sobre o resultado, Eliezer mostrou estar satisfeito: "Mudou a vida", disse ele, brincando com a profissional. Desde sua participação no BBB 22, internautas já comentavam a transformação do brother, que viralizou no Twitter durante o reality.