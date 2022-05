Zezé Di Camargo na turnê ’50 30’ em Curitiba, no último sábado - Augusto Tortato / Divulgação

Publicado 16/05/2022 14:58 | Atualizado 16/05/2022 15:00

Rio - Zezé Di Camargo e Luciano se uniram a Chitãozinho e Xororó para a estreia, no último sábado, de "50+ 30= 80, a Festa", turnê que consiste em dois shows com cada dupla mostrando os seus grandes sucessos e celebrando as suas sólidas e bem-sucedidas trajetórias.

A noite foi marcada por muita emoção para os irmãos goianos, que fizeram uma homenagem a Breno Silveira, que morreu na manhã do mesmo dia, e foi o diretor de "Dois Filhos de Francisco", filme que eternizou a história dos artistas.

Sentados na ponta do palco, como que buscando o abraço dos fãs, e visivelmente emocionados, Zezé Di Camargo e Luciano cantaram "No Dia em que sai de casa" e "É o amor", dedicando belas palavras de gratidão ao diretor e amigo Breno.