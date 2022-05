Britney Spears compartilha vídeo antigo e conta como a dança tem ajudado a lidar com interrupção da gestação - Reprodução

Publicado 17/05/2022 17:07

Britney Spears se pronunciou, nesta terça-feira (17), sobre ter perdido o bebê que esperava com seu noivo, o modelo Sam Asghari. A cantora, que anunciou ter sofrido um aborto espontâneo no último sábado (14) , fez uma declaração em seu Instagram, desabafando sobre os desafios que vem enfrentando após o fim da gravidez.

Na publicação, a estrela do pop compartilhou um vídeo antigo, no qual aparece dançando. Segundo Britney, a música tem sido um refúgio para enfrentar a fase difícil. "Definitivamente, estou passando por algo na minha vida no momento... e a música me ajuda muito apenas para ter uma visão e uma perspectiva", escreveu ela.

Nas imagens, a popstar se solta ao som da canção "Halo", de Beyoncé. Na legenda, expressou aos fãs a importância que a dança tem em sua vida. "Eu gravei isso há dois meses, mas quando olho para trás, cada música que dancei me deu um sensação diferente, um clima diferente, uma história diferente para contar. E eu sou grata por essa fuga. Essa música é bem espiritual e eu gosto muito de dançar!", declarou.





A cantora vivia sua terceira gravidez, fruto do relacionamento com Sam Asghari, anunciada no dia 11 de abril. Em 14 de maio, ela informou aos seus seguidores que havia perdido o bebê. Spears já é mãe de Sean, de 16 anos, e Jayden, de 15, do casamento com o dançarino Kevin Federline.



No anúncio da perda, Britney escreveu um texto emocionante. "É com profunda tristeza que nós anunciamos que perdemos nosso bebê milagroso no início da gravidez. Isso é devastador para quaisquer pais. Talvez nós devêssemos ter esperado para anunciar mais adiante, mas nós estávamos muito animados para compartilhar a boa notícia. Nosso amor um pelo outro é a nossa força. Nós continuaremos tentando aumentar nossa linda família. Nós agradecemos a todos pelo apoio. Gentilmente pedimos privacidade durante esse momento difícil", lamentou.