Trabalho conta ainda com a faixa 'Amiga', que já é o maior sucesso nas plataformas de streamingDivulgação

Publicado 21/05/2022 07:00

Rio - Simone e Simaria abriram um novo capítulo na história da dupla sertaneja com o lançamento do 'Bar das Coleguinhas 2'. O projeto conta com um EP de seis faixas, entre regrações e músicas inéditas, e uma turnê que deve rodar o Brasil inteiro, já tendo apresentações marcadas em 12 cidades diferentes. A dupla revela qual foi a inspiração para o trabalho, que foi gravado em 2020, mas ficou engavetado por causa da pandemia do coronavírus.

"É a realização de um sonho. Tivemos que guardar o projeto por dois anos, pois não fazia sentido soltar quando estava todo mundo confinado em casa", conta Simaria, que diz ter resgatado o álbum de 2015, que garantiu o reconhecimento nacional às irmãs, para montar o novo projeto. “Às vezes, você acaba escutando muita coisa e esquecendo o que fez lá atrás. Peguei um mês seguido e fui estudar o primeiro Bar para entender porque ele deu certo", explica.

"Fui escutando todo dia um pouco, as melodias, histórias, bordões, a nossa alegria, é um som mais sujo, um som de rua, um som que o pessoal gosta de colocar no carro e ‘botar para torar’. Fiz essa retrospectiva do nosso Bar para esse projeto. Simone e eu recebemos algumas músicas por meio de alguns compositores e fomos estudar. Minha mãe e meu irmão também decidem repertório. Eles são totalmente da rua e do povo, minha mãe sabe o que o povo escuta e gosta. Fizemos esse projeto em família”, declara Simaria.

Simone, por sua vez, abre o jogo sobre a história por trás do hit 'Amiga', que viralizou nas redes sociais. O videoclipe da canção chegou a ficar duas semanas em primeiro lugar dos mais assistidos no YouTube, graças à encenação da dupla. No vídeo, Simone interpreta uma mulher triste pela traição do amado, quando Simaria joga a bomba ao cantar o final da canção: “Amiga, você o perdeu. E, não me leve a mal, essa outra mulher sou eu”.

“Fiquei sabendo de uma amiga que trai a outra com o esposo. Descobri um caso que é real. Isso tem de acabar”, declara Simone. Sem revelar nomes, a cantora sugere que a tal "amiga" seria uma mulher famosa. A reviravolta digna de uma telenovela mexicana chegou a render elogios nas redes sociais de ninguém menos que Gabriela Spanic, que interpretou as gêmeas Paola e Paulina Bracho em 'A Usurpadora'.

Por outro lado, a dupla sertaneja minimiza uma polêmica recente, que surgiu após o vazamento do áudio de uma discussão entre as duas nos bastidores do 'Programa do Ratinho', do SBT. "Naquele momento, tinha algo que precisava ser resolvido. Foi resolvido no microfone, coisa que nunca fazemos. Muitas vezes, brigamos, é algo natural. Depois, a gente sentou, conversou, pedimos desculpas uma para a outra. Aqui, existem dois seres humanos que se amam incondicionalmente", declara Simone.

"Não é fofoquinha e coisa besta que vai derrubar a gente", acrescenta Simaria, que ainda fala sobre o futuro da parceria com a irmã mais nova. "Se um dia a gente for terminar essa história, vai ser com elegância, com classe e com amor", garante.

Além do 'Bar das Coleguinhas 2', Simone e Simaria têm planos de lançar um filme biográfico. As irmãs concordam no desejo que têm de ver o ator Marcos Palmeira, o Zé Leôncio de 'Pantanal', interpretando o pai da dupla. "Meu coração acelerou quando eu imaginei o Marcos Palmeira fazendo o meu pai", dispara Simone.

"Quando o meu pai faleceu, ele foi enterrado como indigente. Nós tínhamos que pegar carona no carro dos outros, pegando cinco dias de poeira com ela [a mãe] aos 33 anos chorando com três filhos pequenos em cima do carro. Vai ser um filme para vocês se emocionarem muito", completa a cantora.