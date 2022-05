Felipe Araújo e Dilsinho reúnem amigos em partida de futebol para promover música

Rio - O cantor Felipe Araújo lançou, nesta quinta-feira, a música "Paga de Louca", em parceria com Dilsinho. Para promover a última faixa do DVD "Clube do Araújo", os dois cantores realizaram uma partida de futebol com amigos como o ex-jogador Amaral, o youtuber Fred; ex-marido de Bianca Andrade, Falcão, entre outros. Lara Prado, namorada de Felipe Araújo, também apareceu para torcer pelo sertanejo.

