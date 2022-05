Com muita saudade, Maraisa compartilhou vídeo ao lado da amiga Marília Mendonça - Reprodução Internet

Publicado 21/05/2022 12:38

A saudade não vai embora. Na madrugada deste sábado (21), a cantora Maraisa compartilhou, nas redes sociais, um pouco da falta que sente da amiga Marília Mendonça. Na época do falecimento da Rainha da Sofrência, em novembro do ano passado, as duas estava ainda mais próximas, investindo no projeto "Patroas".

Em uma publicação emocionante, Maraisa divulgou um vídeo, no qual aparece rindo ao lado de Marília e Maiara, sua parceira de dupla. "Saudade desses momentos. Ainda bem que nós vivemos essas coisas intensas nos últimos tempos. Às vezes penso que nunca vou ter isso com mais ninguém nessa vida. Fizemos essas fotos em casa, e cada pedacinho da casa lembrava esse trabalho", escreveu a cantora.



O trio, também conhecido como "Patroas", realizaria uma turnê pelo Brasil, que foi interrompida pela trágica morte de Marília, vítima de um acidente aéreo em Minas Gerais. "De vez em quando olho nossas imagens desses momentos no meu celular, dos nossos momentos alegres, recebo vídeos de shows; Na madrugada principalmente que é quando minha cabeça fica fervilhando", disse Maraisa, ainda na publicação.

"Ter vivido esses últimos dias intensamente com você de certa forma me conforta, muito orgulhosa de ter sido sua companheira, minha irmã", finalizou.