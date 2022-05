Pedro Sampaio cai no palco e conta que bateu a cabeça e as canelas - Reprodução

Publicado 22/05/2022 10:14

Caiu e levantou! Pedro Sampaio levou um tombo durante a abertura de seu show, na noite deste sábado (21), na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. O DJ escorregou e caiu logo após entrar no palco, mas sacudiu a poeira e deu continuidade à apresentação. Nas redes sociais, o artista compartilhou imagens do momento e tranquilizou os fãs.

"Eu poderia ter me machucado feio, bati a cabeça e as duas canelas, mas não deu em nada", afirmou ele, nos stories do Instagram. Em uma série de publicações, Pedro agradeceu por não ter sofrido ferimentos graves e contou que está bem.