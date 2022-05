Deolane Bezerra e a mãe, Solange - AgNews / Lucas Ramos

Deolane Bezerra e a mãe, SolangeAgNews / Lucas Ramos

Publicado 22/05/2022 11:24

A influenciadora Deolane Bezerra foi uma das celebridades que compareceram ao Festival Viiixe Forró e Piseiro, na Arena Anhembi, em São Paulo, neste sábado (21). Vestindo um look caríssimo, a advogada foi acompanhada pela mãe, Solange, para curtir a sequência de shows.

A roupa escolhida por Deolane para o evento contou com uma bolsa tiracolo da Prada, que custa R$ 13 mil. Além do acessório, ela usou botas da mesma grife, vendidas por R$ 9,4 mil, e uma calça da Louis Vuitton de R$ 13 mil. Solange também investiu em um acessório caro: uma bolsa preta da Gucci, vendida no Brasil por quase R$ 17 mil.

Além da presença da mãe e filha, o evento contou também com a gravidinha MC Loma, Laura Brito, Emily e Mayla Araújo e Maria Lina, ex-namorada de Whindersson Nunes. O festival foi agitado por shows de Xand Avião, João Gomes, Tarcísio do Acordeon, Zé Vaqueiro, Vitor Fernandes e Nattan.