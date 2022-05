Namorando, Mart’nália contou sobre suas ideias para o futuro - Reprodução

Publicado 22/05/2022 12:37 | Atualizado 22/05/2022 12:43

Mart'nália abriu o coração sobre suas perspectivas de relacionamento e família. Em entrevista ao canal "Hora de Naná", no Youtube, a cantora revelou já ter tido vontade de ser mãe, mas não de forma natural. Namorando a empresária Nana Lima, ela contou que está feliz com a relação, que tornou pública no fim do ano passado.

Aos 56 anos, a artista afirmou que não quer ter sua própria gestação, mas considera a adoção uma possibilidade. "Já pensei em ter filhos, mas não saindo de mim. Acho maneiro, mas não conseguiria gerar, acho que eu ia morrer no parto. Não lido bem com hospital, com sangue, mas já pensei em ter vários um dia", declarou.

Além das ideias para o futuro, Mart'nália também falou sobre a vida amorosa. Contou que, por ser muito tímida, tem dificuldade na hora da paquera. Segundo ela, é capaz de conquistar pelo olhar, mas não é do tipo que toma iniciativa.



"Não saio para pegar ninguém na rua, saio para ir para a rua. Mas quando estou a fim de alguém, eu olho e só. Não chego, espero a pessoa chegar em mim, e geralmente elas chegam. Depois disso, charme e humor são coisas que me conquistam... Mulher bonita faz acelerar meu coração", disse a cantora.