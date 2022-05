Comemorando aniversário da atriz, Alanis e Jesuíta dão selinho nos bastidores da novela - Reprodução

Comemorando aniversário da atriz, Alanis e Jesuíta dão selinho nos bastidores da novelaReprodução

Publicado 22/05/2022 14:10

Alanis Guillen e Jesuíta Barbosa, Juma e Jove de 'Pantanal', foram filmados trocando um beijo nos bastidores da novela. O vídeo começou a circular nas redes neste sábado (21) e viralizou entre os fãs da produção da TV Globo. Os dois lidam com rumores de um suposto namoro desde o início das gravações, e já haviam negado a existência de um relacionamento.

fotogaleria

Nesta sexta-feira (20), Alanis completou 24 anos e ganhou uma surpresa da equipe de 'Pantanal'. Nas imagens que circulam nas redes sociais, a atriz recebe um bolo de Jesuíta, enquanto os colegas de set cantam "Parabéns". Em meio à comemoração, os dois, que formam um par romântico na trama, dão um selinho.

Em entrevista, Jesuíta já havia negado que estivesse vivendo um romance com Alanis. "As pessoas confundem [o romance do personagem com a vida real]. Espero que isso dê um gás na novela e as pessoas assistam", afirmou ele.