Alanis Guillen compartilhou imagens de Jesuíta Barbosa malhando nos bastidores de Pantanal - Reprodução

Alanis Guillen compartilhou imagens de Jesuíta Barbosa malhando nos bastidores de PantanalReprodução

Publicado 25/05/2022 20:59

Mais uma pista do casal? A atriz Alanis Guillen compartilhou em suas redes sociais, nesta quarta-feira (25), um pouco dos bastidores da novela Pantanal, da TV Globo. Após ser vista dando um beijo no ator Jesuíta Barbosa, a artista publicou um vídeo do intérprete de Jove praticando exercícios sem camisa.

fotogaleria

Ao lado do elenco principal da novela, a atriz, que dá vida à Juma Marruá na nova versão de Pantanal, está no Mato Grosso do Sul gravando o encerramento da história. Nesta manhã, nos stories, Alanis filmou Jesuíta, seu par romântico na trama, malhando ao ar livre.

As imagens despertaram ainda mais a curiosidade dos internautas, que já suspeitam, desde o início das gravações, de um relacionamento amoroso entre os dois. Em outro vídeo, que viralizou no último sábado (21), o casal foi flagrado dando um beijo durante a comemoração do aniversário da atriz. Desde então, o público segue na expectativa para saber se o par Juma e Jove existe mesmo na vida real.