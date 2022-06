Pedrinho, que sempre dorme entre as partidas de sinuca, mesmo quando tem campeonato, foi a inspiração para a música - Reprodução

Publicado 01/06/2022 08:59 | Atualizado 01/06/2022 09:02

Rio - A internet foi agraciada com a viralização de mais uma música chiclete recentemente. É praticamente impossível que você não tenha escutado por aí o refrão "A-cor-da, Pedrinho, que hoje tem campeonato", da banda curitibana Jovem Dionísio. O sucesso é tanto que o hit entrou no Top 50 do Spotify Global.

Atualmente, a banda ocupa a 46ª posição na plataforma, três à frente de "Wait for U", do canadense Drake, e quatro atrás de "Envolver", de Anitta. A música faz parte do disco de mesmo nome lançado em março deste ano. Mas, afinal, quem é esse Pedrinho que precisa tanto acordar?

Tudo começou no Bar do Dionísio, cujo nome é uma homenagem ao dono, Dionisio Macioski. O bar fica em Juvevê, em Curitiba, e sempre foi frequentado pelos integrantes da banda cover Rúfi. Eles quiseram trocar o nome do grupo para algo mais fácil e como iam sempre ao bar... "A gente conseguiu fazer uma mistura de botar o ‘jovem’ na frente do Dionísio. Sonoramente ficou bom", disse a banda ao "Fantástico".

Já Pedrinho é um senhor que frequenta o bar há mais de 20 anos. Ele sempre está por lá jogando sinuca e costuma tirar uma sonequinha entre as partidas. Tanto sono, mesmo em dias de campeonato, virou meme entre os frequentadores do estabelecimento, entre eles os meninos da banda Jovem Dionísio, que fizeram a música.

"Antes da pandemia a gente achava que a gente nem podia fazer show fora de Curitiba, aí agora assim chegamos num lugar que, finalmente, a gente vai conseguir rodar o Brasil e fazer muito show, em muitas cidades que nenhum de nós nem foi na vida. A gente está bem animado para fazer um show novo, dá para esperar muita coisa boa", comemoram os integrantes da banda.

O hit viralizou primeiro no TikTok e depois ganhou o mundo. Famosos e anônimos entraram na onda e "Acorda Pedrinho" é só o que se escuta por aí. A banda Jovem Dionísio é formada por Bernardo Pasquali (voz), Bernardo Hey (teclados), Gabriel Mendes (bateria), Gustavo Karam (baixo) e Rafael Dunajski (guitarra).







