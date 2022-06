Fernanda Terra e Mackdavid Alves anunciam nascimento de Ben, filho do casal formado pelo reality ’Casamento às Cegas’ - Reprodução / Instagram

Fernanda Terra e Mackdavid Alves anunciam nascimento de Ben, filho do casal formado pelo reality ’Casamento às Cegas’Reprodução / Instagram

Publicado 01/06/2022 21:15

Nesta terça-feira (31), nasceu o primeiro filho da influenciadora Nanda Terra com o arquiteto Mackdavid. Ben é fruto do relacionamento, que começou após os dois participarem do reality "Casamento às Cegas", da Netflix. Apesar de não terem ficado juntos durante o programa, o casal se juntou após o final da temporada e anunciou a união em um episódio especial.

O parto aconteceu na maternidade Pro Matre, em São Paulo. O casal publicou, em conjunto nas redes sociais, imagens lindas do momento especial e compartilharam com os seguidores um pouco da emoção da chegada do bebê. "Estamos em êxtase, Ben quis ser apressadinho e já está em nossos braços", escreveram os papais.



Segundo o casal, Ben veio ao mundo com 37 semanas, 2.540kg e 45cm. "Um ser humaninho tão pequititico e grandioso ao mesmo tempo! Mudou nossas vidas! Quanto amor, quantos desafios… estamos gratos por termos sido escolhidos pelo BEN", completaram eles, na legenda das fotos do parto.

Nanda e Mack ainda falaram sobre o romance inesperado entre os dois. "Mais uma vez, assim como a nossa história de amor, a certeza que nada está sob nosso controle, planos devem existir, mas leveza em respeitar que nem sempre eles serão exatamente como o planejado", disseram eles, relembrando um pouco de sua história.

Durante o reality 'Casamento às Cegas', da Netflix, Nanda ficou dividida entre Thiago Rocha e Mack Alves, mas acabou aceitando o pedido de casamento do primeiro. Mesmo com os comentários machistas feitos pelo paraquedista durante a convivência, ainda no programa, os dois subiram ao altar.



No reencontro dos participantes foi revelado que a relação não durou muito e o público foi surpreendido com a notícia de que Nanda Terra e Mack estavam juntos. O rapaz ainda pediu a namorada em casamento no fim do episódio especial.