Deolane Bezerra recebeu multa de R$ 37 mil e afirma que valor vai além do permitido por lei - Reprodução/Record

Deolane Bezerra recebeu multa de R$ 37 mil e afirma que valor vai além do permitido por leiReprodução/Record

Publicado 01/06/2022 18:28 | Atualizado 01/06/2022 18:29

Deolane Bezerra contou que recebeu multa no valor de R$ 37 mil do condomínio onde mora, após ter denunciado outros moradores por um ato de discriminação. Em entrevista divulgada nesta terça-feira (31), a médica relatou ao Pod Delas, comandado por Tata Estaniecki e Bruna Unzueta, a situação que sofreu na vizinhança onde vive, em um bairro de luxo em São Paulo.

fotogaleria

O problema começou quando a advogada realizou uma gravação em sua casa. "Eles me deram uma multa de R$ 37 mil, porque eu gravei um clipe lá na minha casa e apareceu o teto da casa dos outros. Não pode. Eles deveriam notificar e nós recorremos", relatou a influencer. Deolane contou, ainda, que alguns de seus familiares têm sido impedidos de circular pelos espaços comuns do condomínio, com a justificativa de que a multa deveria ter sido paga.

Segundo a advogada, além da penalização indevida, ela vem sofrendo preconceito dos demais moradores do local, onde ela, atualmente, mora em uma casa alugada, mas tem um terreno e está construindo uma residência própria. "A primeira multa não pode ultrapassar o valor de cinco condomínios", disse Deolane.

Ela também contou que alguns vizinhos se manifestaram contra ela no grupo do condomínio, pedindo para que "voltasse para a favela". "Eles vão ter que me aguentar, falaram 'o pior é que ela comprou um terreno aqui e está construindo, não é de passagem'. É igual dipirona: ou engole ou vomita", alertou a influencer.



Mesmo diante da xenofobia e do preconceito que vem enfrentando, Deolane afirmou que, após dar entrada em um processo contra o condomínio na justiça, tem recebido flores e presentes dos vizinhos que fizeram os comentários. "Meu sonho é morar num lugar sem vizinho. Não faço festa em casa, o povo tem uma imagem de mim muito diferente. Não sei por que eles se incomodam tanto", desabafou.



"Para eles, chegou uma nordestina da favela e eles não aceitam. Tem um monte de bonitinho com tornozeleira envolvido em máfia dos Correios, disso, daquilo e não me aceitam. Vou fazer um baile da favela. Me aguardem", completou ela.