Contaminado pela covid-19, Michel Teló estava afastado do ’The Voice Kids’Reprodução/Instagram

Publicado 07/06/2022 17:03

Michel Teló celebrou o fim do seu isolamento ao lado de sua família. Curado da Covid-19, o cantor conversou com os fãs, nesta terça-feira (7), em uma sequência de stories, e contou como foram os dias de afastamento. Para comemorar a recuperação, ele ainda compartilhou um lindo clique com a esposa, Thais Fersoza, e com os filhos, Melinda e Teodoro.

O apresentador do The Voice revelou que, por conta da doença, chegou a perder a voz completamente. "Passei dez dias sem voz, estava até preocupado, mas agora ela já voltou bem", contou ele. "Foi uma gripe forte, muita secreção, tive febre, mesmo com as três doses da vacina. Foram dez dias me cuidando mesmo."

Ele também compartilhou com os fãs como contraiu o vírus, apesar de, segundo ele, sempre ter tomado cuidado em relação à contaminação. "Usei a máscara o tempo todo no camarim, quando flexibilizei, peguei. Senti na pele a importância do uso das máscaras. Quando voltei de viagem e senti a febre, me isolei direto", contou.

Após passar dias isolado, Michel afirmou que não foram dias fáceis em sua casa. "O que mais me assustava era a preocupação com as crianças e com a Thais, mas eles, graças a Deus não pegaram. A turminha ficou gripada, mas testou sempre e não deu positivo. Eu fiquei isolado no quarto e a Thais cuidando de tudo o tempo todo", disse.

Ao final da sequência de stories, ele aproveitou para agradecer a ajuda da esposa, Thais: "Essa segurou uma barra! Acordou de madrugada, a criançada com tosse, segurou a onda. Ela levava comidinha pra mim e cuidou a gente com muito amor".



Para comemorar a recuperação, o cantor compartilhou uma imagem abraçadinho com a família. "Juntinhos, em família, passando pra desejar um dia incrível e abençoado para vocês... Ótima semana, turma!", escreveu Michel na legenda.