Publicado 07/06/2022 15:31 | Atualizado 07/06/2022 15:32

O DJ Pedro Sampaio vem recebendo críticas na internet, após cantar em um programa ao vivo. Nesta segunda-feira (6), o artista apresentou o TVZ, no canal Multishow, e recebeu Iza como convidada. Durante a transmissão, o cantor fez um cover da música "Boa Sorte", de Vanessa da Mata, e viralizou nas redes sociais.

Os internautas não gostaram muito da apresentação de Pedro, que usou seu famoso autotune para cantar a música. Apesar da ferramenta de correção de voz ser uma marca registrada das canções do DJ, grande parte do público não curtiu ouvir o sucesso de Vanessa na voz alterada do artista.



Os comentários negativos começaram a surgir nas redes. "Tô passado que a voz do Pedro Sampaio é naturalmente robótica", "Pedro Sampaio: o primeiro homem a engolir um gravador com autotune e sobreviver", "Amo o Pedro Sampaio, mas podia ter ficado só no remix mesmo né…", escreveram alguns seguidores.