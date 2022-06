Britney Spears e Sam Ashgari casaram em Los Angeles, nesta quinta-feira (9) - Reprodução

Publicado 11/06/2022 11:34

Britney Spears compartilhou, na noite desta sexta-feira (10), cenas de seu casamento com o modelo Sam Ashgari. Em seu Instagram, a cantora publicou imagens e vídeos inéditos da cerimônia intimista, mas muito luxuosa, que aconteceu na última quinta-feira (9), em Los Angeles, nos Estados Unidos.

"Nós conseguimos! Nós nos casamos! Foi o dia mais espetacular de todos! Estava muito nervosa pela manhã, mas às duas da tarde a ficha caiu... Vamos nos casar", escreveu Britney, na legenda da publicação. Nos cliques especiais da celebração, a artista posou ao lado do marido e das amigas Madonna, Donatella Versace, Selena Gomez, Drew Barrymore e Paris Hilton.

"A cerimônia foi um sonho e a festa melhor ainda! Tantas pessoas incríveis vieram ao nosso casamento e ainda estou em choque", agradeceu ela. A celebração, que contou com apenas 60 convidados, não teve a presença dos dois filhos de Britney, Sean e Jaden James.

Em um vídeo, mostrando os bastidores do casório, a diva pop também compartilhou mais detalhes de seu vestido de noiva, feito sob medida e assinado pela amiga, Donatella, dona da grife italiana Versace. No post, Britney revelou mais imagens do local onde o evento aconteceu, da festa animada e apareceu chegando à cerimônia em uma carruagem florida.

Britney Spears e Sam Asghari anunciaram o noivado em setembro do ano passado, dois meses antes da determinação judicial que libertou a cantora da tutela do pai, em novembro.