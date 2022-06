Festas juninas estão de volta ao Rio de Janeiro - Divulgação

Festas juninas estão de volta ao Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 11/06/2022 07:00

Anarriê! Após dois anos de espera, as festas juninas, consideradas por muitos as comemorações mais deliciosas do ano, estão de volta. Para a alegria dos cariocas, os meses de junho, julho e agosto prometem devolver o espírito junino, com eventos garantidos em todas as regiões da Cidade Maravilhosa. Serão meses animados, com direito a muito forró, e também não vão faltar comidas típicas, quadrilhas e brincadeiras para matar a saudade das tradições.

fotogaleria

Os arraiás vão tomar conta das praças, casas de show, shoppings e clubes cariocas, com eventos para todos os gostos. Celebrações clássicas, como o São João da Feira de São Cristóvão , estão recheadas de atrações. Por isso, pegue seu melhor traje caipira e aproveite para matar a saudade das festas juninas na Cidade Maravilhosa.

Confira a programação completa das comemorações:

Centro

São João da Feira de São Cristóvão

Dias: Junho, julho e agosto

Endereço: R. Campo de São Cristóvão - São Cristóvão

Entrada: R$ 8 (sábado) e R$ 10 (domingo). Às sextas-feiras, o valor da entrada varia de acordo com o preço definido pelo artista que irá se apresentar. Você pode garantir seu ingresso pelo

Dias: Junho, julho e agostoEndereço: R. Campo de São Cristóvão - São CristóvãoEntrada: R$ 8 (sábado) e R$ 10 (domingo). Às sextas-feiras, o valor da entrada varia de acordo com o preço definido pelo artista que irá se apresentar. Você pode garantir seu ingresso pelo link

Arraiá das Frô – Centro

Dia: 11 de junho

Endereço: NAU Cidades – Avenida Professor Pereira Reis, 36 – Santo Cristo

Horário: 20h às 06h

Atrações: Vem Cá, Minha Flor; Forró da Taylor; Vulcão Erupçado; Trio Ustrês ; Quadrilha Nazaré Show; Quadrilha Explosão de São João; Dj Xeleléu; Dj Ana Santi

Ingressos pelo Dia: 11 de junhoEndereço: NAU Cidades – Avenida Professor Pereira Reis, 36 – Santo CristoHorário: 20h às 06hAtrações: Vem Cá, Minha Flor; Forró da Taylor; Vulcão Erupçado; Trio Ustrês ; Quadrilha Nazaré Show; Quadrilha Explosão de São João; Dj Xeleléu; Dj Ana SantiIngressos pelo link

Arraiá da Fundição Progresso – Lapa

Dias: 1 e 2 de julho

Endereço: Rua dos Arcos, 24 – Lapa

Horário: 22h

Atrações: Alceu Valença e Forróçacana

Ingressos pelo Dias: 1 e 2 de julhoEndereço: Rua dos Arcos, 24 – LapaHorário: 22hAtrações: Alceu Valença e ForróçacanaIngressos pelo link

Arraiá do Circo com Geraldo Azevedo – Lapa

Dias: 16 de julho

Endereço: R. dos Arcos, s/n, Lapa

Horário: 22h

Ingressos pelo Dias: 16 de julhoEndereço: R. dos Arcos, s/n, LapaHorário: 22hIngressos pelo link

Zona Sul

Festa Junina no Morro da Urca

Dias: 11 de junho

Atrações: Monobloco, Toda Forma de Amor, João Gabriel, Mc Andinho, Mc Leozinho e Djs

Horário: 22h

Ingressos pelo Dias: 11 de junhoAtrações: Monobloco, Toda Forma de Amor, João Gabriel, Mc Andinho, Mc Leozinho e DjsHorário: 22hIngressos pelo link

Carioquíssima na Roça – Urca

Dias: 11 e 12 de junho

Endereço: Em frente à Praia Vermelha, na Urca

Horário: 14 às 22h

Entrada Gratuita



Festa Junina Bossa da Paz – Ipanema

Dias: 12 de junho

Endereço: Praça Nossa Senhora da Paz

Horário: 12 às 22h

Entrada Gratuita

Arraiá dos Namorados – Ipanema

Dias: 12 de junho

Endereço: Praça General Osório – Ipanema

Horário: 10 às 20h

Entrada Gratuita

Festa Junina no Planetário da Gávea

Dias: 2 e 3 de julho

Endereço: Rua Vice-Governador Rúbens Berardo, 100 – Gávea/ Planetário

Horário: das 14h às 22h

Entrada Gratuita

Arraiá do Rio com Zé Ramalho - Urca

Dia: 9 de julho

Endereço: Morro da Urca

Horário: 22h

Atrações: Zé Ramalho, DJ Marlboro, DJ Cley e Gasparzinho

Ingressos pelo Dia: 9 de julhoEndereço: Morro da UrcaHorário: 22hAtrações: Zé Ramalho, DJ Marlboro, DJ Cley e GasparzinhoIngressos pelo link

Zona Norte

Praça Edmundo Rêgo – Grajaú

Dias: 10 a 12 de junho

Horário: 16h às 0h

Entrada Gratuita

Praça Afonso Pena – Tijuca

Dias: 11 e 12 de junho

Endereço: R. Dr. Satamini, 160 – Tijuca

Horário: 14h às 23h

Atrações: Trio de Janeiro; Forró de Rabeca e Dj nos intervalos

Entrada Gratuita



Praça Saens Peña – Tijuca

Dias: 16 e 19 de junho

Horário: 16h às 0h

Endereço: Rua General Roca

Entrada Gratuita

Zona Oeste



Aerotown – Barra da Tijuca

Dias: 10, 11 e 12 de junho

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 2541 – Barra da Tijuca

Entrada Gratuita

Arraiá da Ajuda – Barra da Tijuca

Dias: 11 de junho

Endereço: Ilha do Itanhangá, 793 – Barra da Tijuca

Atrações: Durval Lélys e Toda Forma de Amor

Ingressos pelo Dias: 11 de junhoEndereço: Ilha do Itanhangá, 793 – Barra da TijucaAtrações: Durval Lélys e Toda Forma de AmorIngressos pelo link

Abrigo “Minha Casa” – Campo Grande

Dia: 11 de junho

Endereço: Estrada do Moinho, 135 – Campo Grande

Horário: 19h30

Entrada: R$ 3 (Arrecadação de doações)

Arraiá FGI – Vila Valqueire

Dias: 11 e 12 de junho

Endereço: Praça Saqui – Vila Vaqueire

Horário: 16h às 23h

Entrada Gratuita

Arraiá Raiz do Uptown – Barra da Tijuca

Dias: 16, 17, 18, 19, 24, 25 e 26 de junho

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 5.500 – Barra da Tijuca

Horário: 16 a 19/6, das 14h às 23h; 24/6, das 17h às 23h; e dias 25 e 26/6, das 14h às 23h

Atrações: Rafael Alves e Os Paraibanos; Thiago Silva e Alexandre; Grupo Os 3 Nordestinos e Trio Catita

Entrada Gratuita

Festa Sobe Balão – Barra da Tijuca

Dia: 18 de junho

Endereço: Parque Olímpico (Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401, Barra)

Horário: 14h às 2h

Atrações: Falamansa, Menos é Mais, Juliette, entre outros

Ingressos pelo Dia: 18 de junhoEndereço: Parque Olímpico (Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401, Barra)Horário: 14h às 2hAtrações: Falamansa, Menos é Mais, Juliette, entre outrosIngressos pelo link

Rio Novo Country Clube – Recreio

Endereço: Avenida Miguel Antônio Fernandes, 15 – Recreio dos Bandeirantes

Dias: 25 e 26 de junho

Horário: 14h às 0h

Entrada Gratuita

Arraia do Néctar – Vargem Grande

Dias: 25 de junho

Endereço: Estrada dos Bandeirantes, 22.774 – Vargem Grande

Horário: 22h

Ingressos pelo Dias: 25 de junhoEndereço: Estrada dos Bandeirantes, 22.774 – Vargem GrandeHorário: 22hIngressos pelo link

Ilha de Paquetá



Dias: 1,2 e 3 de julho

Endereço: Praça de São Roque

Entrada Gratuita

Ilha do Governador

Ilha Plaza Shopping

Dias: 16 e 19 de junho

Endereço: Avenida Maestro Paulo e Silva, 400 – Freguesia (Ilha do Governador)

Horário: 15 às 22h

Entrada Gratuita

Giovanna Durães é estagiária sob supervisão de Tábata Uchoa