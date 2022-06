Yasmin Brunet afirma que vai passar Dia dos Namorados solteira - Reprodução / Instagram

Yasmin Brunet afirma que vai passar Dia dos Namorados solteiraReprodução / Instagram

Publicado 11/06/2022 16:11 | Atualizado 11/06/2022 16:20

Yasmin Brunet revelou como será o Dia dos Namorados enquanto respondia perguntas dos seguidores no Instaram nesta sexta-feira (10). A modelo, que acabou de completar 34 anos, disse que vai passar a data comemorativa sozinha, pela primeira vez em muitos anos. O casamento anterior, com o surfista Gabriel Medina, durou um ano e terminou em janeiro.

fotogaleria

Ao responder um fã, que questionou se ela estaria solteira, Yasmin afirmou: "Sim. Inclusive, esse vai ser meu primeiro Dia dos Namorados solteira em uns 10 anos ou mais". Antes de Medina, a modelo foi casada com Evandro Soldati, seu colega de profissão. Os dois estiveram juntos por 15 anos, oficializando a relação em 2012, mas se separando no início de 2020.





Apesar de estar solteira, Brunet segue deixando uma pulga atrás da orelha dos seguidores com algumas de suas postagens. "Às vezes, dar a alguém uma segunda chance é como querer receber outra bala porque a primeira não matou", compartilhou ela, fazendo o público questionar se seria uma indireta para Medina.