Rodrigo Mussi fala sobre dificuldades da fisioterapia - Reprodução

Rodrigo Mussi fala sobre dificuldades da fisioterapiaReprodução

Publicado 11/06/2022 15:02 | Atualizado 11/06/2022 15:31

Rodrigo Mussi contou mais detalhes sobre sua recuperação neste sábado (11). No Instagram, o ex-BBB, que está fazendo fisioterapia, após sofrer um grave acidente de carro no final de março, compartilhou um pouco mais sobre o dia a dia do tratamento.

fotogaleria

Mussi sofreu um traumatismo craniano no acidente, e vem trabalhando para recuperar todos os movimentos perfeitamente. "Estou aqui na bike, lutando, me esforçando. A recuperação do traumatismo craniano é uma luta. Mas um dia eu vou contando mais para vocês. É forte, traumatismo craniano é algo muito delicado", declarou ele.



Apesar das dificuldades, Rodrigo afirmou que está confiante em sua plena recuperação e segue firme no tratamento. "Estou pronto para vencer mais essa etapa da vida. Só quem teve traumatismo craniano sabe a dificuldade que é. Mas vamos lá", completou.