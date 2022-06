Luciano Szafir recebe alta do hospital após cirurgia no intestino - Reprodução

Publicado 11/06/2022 13:07

Luciano Szafir teve alta, na manhã deste sábado (11), do hospital Copa D'Or, em Copacabana, no Rio de Janeiro. O ator estava internado desde 16 de maio, quando foi submetido a uma cirurgia para a remoção da bolsa de colostomia. Nas redes sociais, o artista comunicou que havia saído da unidade de saúde e está voltando para casa.

Quando ainda estava internado, Luciano contou, no Instagram, que a cirurgia havia sido bem sucedida e agradeceu o apoio dos fãs. "A cirurgia foi bem, o tempo de recuperação é longo. Fiquei 28 dias no hospital. Queria agradecer o carinho de cada um de vocês, recebi tanta mensagem positiva. Mas deu tudo certo", declarou.



Em junho de 2021, Szafir precisou se submeter a algumas cirurgias, após ficar aproximadamente um mês intubado devido às complicações da Covid-19. Na ocasião, o ator, que chegou a ser intubado, realizou a colostomia na região do intestino para solucionar uma sofreu devido ao uso de anticoagulantes para tratar uma embolia pulmonar.