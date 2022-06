Angélica e Luciano Huck - Reprodução/Instagram

Angélica e Luciano HuckReprodução/Instagram

Publicado 12/06/2022 14:25

O amor está no ar! No Dia dos Namorados, as declarações dos apaixonados tomam conta das redes sociais, e os casais de famosos não ficam de fora dessa. Com mensagens de muito carinho e paixão, as celebridades homenagearam seus parceiros nesta data especial.

O casal Angélica e Luciano Huck abriram as comemorações em grande estilo. Os dois estão celebrando os quase 20 anos juntos com uma viagem para Paris, a cidade do amor. "E nosso dia dos namorados mais do que especial… porque nosso amor é assim, cheio de aventuras, cumplicidade e alegrias sem fim. Te amo meu namorado!", escreveu a apresentadora.

Os papais de Clara Maria, Tata Werneck e Rafa Vitti, também garantiram suas declarações apaixonadas. Para homenagear a esposa, o ator publicou uma poesia romântica: "De almas sinceras a união sincera

Nada há que impeça: amor não é amor. Se quando encontra obstáculos se altera, ou se vacila ao mínimo temor".

O casal de milhões, Taís Araújo e Lázaro Ramos, fez um vídeo para comemorar a data especial. Com imagens de momentos juntos, os dois celebraram o amor que já dura 17 anos. "Ele é meu namorado, meu amigo, meu amante, meu amor…nesse dia dos namorados a gente está como a gente gosta, juntinho, com muito dengo, se curtindo e sendo feliz. Mozinho, te amo, te amo e te amo", disse a atriz.

Gil do Vigor também garantiu o clique romântico com o novo namorado gringo e deixou uma mensagem especial. "Obrigado por me ensinar cada dia mais a importância das coisas simples", escreveu ele para o parceiro, Ryan Konesky.

Outras celebridades também deixaram seus recados cheios de paixão, celebrando o amor. "Nossas vidas se cruzaram de repente e, quando vi, já era tarde… Hoje, eu e você somos apenas um", escreveu Jojo Todynho para o marido. "Há dois anos e meio vc chegou na minha vida pra me trazer um mundo cheio de LUZ. Esperei por muitos anos pra conseguir te encontrar", disse Gretchen.

Os ex-BBBs Gustavo Marsengo e Laís Caldas também se declararam nas redes. "Nosso primeiro dia dos namorados, de muitos que ainda virão! Eu te amo", escreveu a médica. Ivete Sangalo recebeu uma homenagem especial do marido, Daniel Cady: "Por aqui não falta dengo, amor e parceria", disse ele.