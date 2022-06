Sonia Abrão responde alfinetada de Gkay - Reprodução

Publicado 14/06/2022 16:48 | Atualizado 14/06/2022 17:59

Sonia Abrão e GKay não estão em clima de amizade. A apresentadora decidiu dar continuidade à briga das duas, nesta terça-feira (14), durante seu programa, A Tarde É Sua. A discussão começou quando ela chamou a influenciadora de ridícula por investir R$ 8 milhões em sua festa, a Farofa da GKay. A paraibana se incomodou com o comentário e atacou o programa comandado por Sonia.

Ao ser entrevistada, durante a festa de aniversário da cantora Simaria, GKay disparou: "Ela nem sabe o que ela estava falando. Então, procure saber o que você está falando antes de sair falando do povo nesse seu programa aí de m...". Após a afirmação, a influenciadora abandonou a entrevista.

Sonia, ao receber a resposta da empresária, decidiu revidar e justificar a ofensa. "Você tem oito milhões. Reparta, caramba! Me revoltei como brasileira, como ser humano. Naquele momento, o que você fez, não se faz. Houve falta de sensibilidade [diante do momento que o Brasil enfrentava]", disse a apresentadora.



"Te chamei de ridícula mesmo, porque naquele momento sua atitude foi ridícula. Se te feriu tanto... Faz a sua festa, comemore, você pode. Pelo amor de Deus, não dá para encarar de verdade. Você contesta, diz que ponho na geladeira e depois vou dar tapete vermelho? Por que não? Eu não persigo ninguém", disse Sonia.



"Pelo jeito você dá valor ao que é negativo. Pesou muito mais o que falei sobre a Farofa, que você disse que gastaria oito milhões de reais, e coloquei na geladeira, do que o tapete vermelho que te dei pela doação de cem mil reais para as chuvas de Pernambuco. Vamos ficar por aqui, não vou entrar nesse baixo nível, nesse palavreado de quinta que você usou. Seja uma brasileira de verdade, não se desloque da realidade. A gente precisa de ação, participação. Seja a Gkay do tapete vermelho, que é isso que a gente precisa", argumentou.