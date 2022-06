Péricles comemora 53 anos ao lado de amigos e familiares

Rio - O cantor Péricles comemorou seu aniversário de 53 anos em grande estilo na noite desta quarta-feira. O sambista reuniu amigos e familiares em uma casa de festas em São Paulo e ainda fez uma live, que serviu para mostrar seu novo projeto musical, "Pagode do Pericão Vol 2".

"Estou muito feliz em poder apresentar ao meu público mais uma novidade. Mais feliz ainda em ser no dia do meu aniversário. Esse projeto é muito importante para mim, por conta da pandemia, foi postergado algumas vezes, mas graças a Deus conseguimos conclui-lo e o resultado está aí! Foi uma emoção gravar no Recife que é a terra da minha esposa, de metade da minha família e de grandes amigos. Recife sempre me recebe com muito carinho e eu pude retribuir gravando esse audiovisual com tanta gente legal participando", disse o cantor, que também exaltou as parcerias do projeto.

"Escolher esses nomes para participar desse projeto tem um peso muito grande. É como se eu estivesse convocando a minha galera para jogar aquela pelada. Gente que a gente confia e que quer ter por perto. Geraldo Azevedo é um grande artista brasileiro, compositor e violonista. Estar com ele foi muito prazeroso. Mumuzinho é de casa. Marvvila é um grande sucesso e o Xande de Pilares um grande amigo que já esteve comigo diversas vezes assim como o Mumuzinho. Literalmente foi estar em casa com gente que eu gosto", comemorou.

