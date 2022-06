Douglas Silva e mais famosos levam filhos para conferir espetáculo de patinação no gelo

Rio - O ator Douglas Silva prestigiou a pré-estreia do espetáculo "Disney On Ice", no Maracanãzinho, Zona Norte do Rio, na noite desta quarta-feira. Ele estava acompanhado pela mulher, Carolina Brito, e pelas filhas do casal, Maria Flor e Morena. O ator Alexandre Nero também levou o filho, Noa, para prestigiar o evento. Famosos como Bárbara Borges e o humorista André Marinho também curtiram o espetáculo de patinação no gelo.

