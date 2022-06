Thiago Mansur, Gabriela Prioli e Anitta - Reprodução/Instagram

Publicado 28/06/2022 16:27



Rio - Anitta compartilhou com seus seguidores que será madrinha do filho da amiga Gabriela Prioli com Thiago Mansur. O casal revelou, nesta terça-feira (28), que estão à espera do primeiro filho. A cantora aproveitoupara comentar sobre a novidade e confessou a dificuldade de guardar o segredo que a amiga está grávida.

"Vou ser dindinha novamente! Está vindo o bebê da Gabi e do Thiago, eles me contaram, mas me falaram que não podia contar pra ninguém porque era segredo. Nem acredito que a boca de caçapa da dindinha aguentou guardar esse segredo um tempão", falou Anitta.