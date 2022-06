Antes e depois de Avril Lavigne - Reprodução

Publicado 29/06/2022 14:28

Rio - Avril Lavigne não poupou a nostalgia e emocionou os fãs ao recriar a capa de seu primeiro álbum, "Let Go", lançado em 2002. Nesta terça-feira (28), ela publicou nas redes sociais um vídeo em que caminha em uma faixa de pedestres em um cruzamento de Nova York, nos Estados Unidos. A cantora para, cruza os braços e olha fixamente para a câmera em pose idêntica e local iguais a capa do disco 20 anos atrás.

"Fui até o local onde fotografei a capa de meu álbum de estreia 'Let go' aqui em Nova York", escreveu a cantora. No início do mês, ela já havia compartilhado nas redes a data especial.

"Eu nunca serei capaz de explicar completamente o quanto este álbum significou para mim e o impacto monumental que ele teve na minha vida. É difícil tentar compreender como, 20 anos depois, as músicas que escrevi aos 17 anos seguem ressoando entre as pessoas hoje", disse.

Responsável por alavancar a carreira de Avril, "Let Go" a colocou como o nome feminino da cena pop rock da época. Entre os grandes hits do álbum estão "Complicated" e "I'm With You".



A artista vem ao Brasil em setembro deste ano, onde vai se apresentar em São Paulo no dia 7 e no Rock in Rio no dia 9.