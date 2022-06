Michael Jackson - Divulgação

Rio - TJ Jackson, sobrinho de Michael Jackson, garantiu ao "Mirror" que um filme em memória ao "Rei do Pop" será lançado em breve e que as alegações de abuso sexual feitas ao famoso após sua morte em 2009, serão abordadas. Ele comentou que a história do tio precisa ser recontada.

"Acho que é de certa forma nojento porque o que vende neste mundo é a negatividade. As pessoas gostam de fofoca, as pessoas gostam de escândalos. Meu tio não está aqui para se defender, então ele é um alvo fácil. Ele sempre foi um alvo fácil, porque estava sempre quieto", afirmou.

O filho de Tito lamenta que Michael tenha morrido, aos 50 anos, e que essas acusações tenham sido feitas depois de sua morte. Para o cantor de soul, o escândalo é fácil de vender, principalmente por se tratar de um grande astro.

"Todo mundo sabe quem é Michael Jackson. Então é uma história fácil de vender. Mas eu realmente acredito que a verdade sempre vence", ressaltou.

Segundo TJ, a produção tem o objetivo de abordar desde a banda "Jackson 5" e suas músicas até a transformação social que o conjunto provocou, como a conquista de negros no mercado musical. Para completar, a história ligando Michael Jackson à abusos também seria esclarecida.