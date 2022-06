William Bonner faz caminhada no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio, acompanhado pela mulher, Natasha Dantas - J / Ag. News

William Bonner faz caminhada no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio, acompanhado pela mulher, Natasha DantasJ / Ag. News

Publicado 30/06/2022 13:58

Rio - William Bonner aproveitou a manhã de quinta-feira para se exercitar. O âncora do "Jornal Nacional" fez uma caminhada no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio. Ele estava acompanhado pela mulher, Natasha Dantas, com quem parecia estar se divertindo.

Recentemente, Bonner postou uma série de fotos com Natasha também em clima de descontração. "Quando você está com fome, mas ela quer porque quer tirar uma selfie", disse o apresentador na legenda da imagem.