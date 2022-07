Linn da Quebrada e Cauê Ferreira - Thiago Duran e Amauri Nehn/BrazilNews e Quem

Linn da Quebrada e Cauê FerreiraThiago Duran e Amauri Nehn/BrazilNews e Quem

Publicado 02/07/2022 11:48 | Atualizado 02/07/2022 12:53

Rio - O São João da Thay, que reuniu diversos famosos, aconteceu na noite da última terça-feira (28) , mas as comemorações duraram os três dias seguintes nos Lençóis Maranhenses. Linn da Quebrada foi a única solteira a sair do zero a zero e deu um beijo no influenciador digital e preparador vocal Cauê Ferreira.