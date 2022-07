Lumena Aleluia - Reprodução/Instagram

Publicado 02/07/2022 13:10 | Atualizado 02/07/2022 13:31

Rio - Lumena Aleluia anunciou, nesta sexta-feira (1), sua estreia no Privacy, plataforma brasileira de conteúdo erótico que rivaliza com a britânica OnlyFans. A ex-BBB revelou a novidade em suas redes sociais dando uma amostra do material que será divulgado para quem adquirir o serviço.

Para ter acesso ao conteúdo adulto produzido pela da ex-sister é preciso pagar uma taxa de assinatura do seu perfil, no valor de R$ 79,90 por mês.

Em entrevista para Marie Claire, ela explicou melhor a decisão. "Sou uma Lumena que também gosta de moda, que escondeu a vaidade por muito tempo, mas, hoje em dia, me produzo, faço as unhas, coloco cílios. E isso em nada diminui a produção da minha pesquisa intelectual. Acho que este momento é uma oportunidade que tenho de equilibrar essas duas vivências e essas duas Lumenas. Poderia até brincar: 'Da militância ao OnlyFans! Me autorizo'. Esse ensaio demarca uma jornada que estava aqui, engavetada", garante.

Rita Cadillac, Rebecca, MC Mirella e o ex-marido Dynho Alves, e até mesmo Anitta já aderiram aos serviços de conteúdo adulto por assinatura, como o OnlyFans e Privacy. E Lumena não é a primeira ex-BBB a entrar para o ramo de venda de fotos sensuais em sites adultos. A campeã do "BBB 14", Vanessa Mesquita, também anunciou sua estreia no Privacy na semana passada. "Tá sendo muito bom pra mim. Tô recebendo muitos feedbacks desse ensaio e tá maravilhoso", disse a ex-sister.

Além delas, Luciano Estevan (BBB 22), Maria (BBB 22), Antonela Avellaneda (BBB 4), Hadson Ney (BBB 20) e Natália Casassola (BBBs 8 e 13) são alguns nomes de ex-brothers e ex-sisters que também embarcaram nessa.